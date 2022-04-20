Москва, , 19:23 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 8 по 15 апреля снизилась на три копейки и составила 50,76 рубля, снижение цены наблюдается уже шестую неделю подряд. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Цена на дизельное топливо за этот период также снизилась в среднем на три копейки и достигла 54,59 рубля за литр.

По состоянию на 15 апреля средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,40 рубля, марки Аи-95 — 51,43 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,15 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 23 субъектах Федерации. Наиболее заметно он подешевел в Хабаровском крае – на 0,8%, а также в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,7%.

Рост цен зафиксирован в Курской и Псковской областях – на 0,2%, Адыгее и Крыму – на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.