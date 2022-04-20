Штат Аризона, США, 20 апреля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Более двух тысяч гектаров территории в центральной части американского штата Аризона оказалось охвачено лесными пожарами. Об этом 20 апреля сообщает Reuters.

Carl Osbourn Лесной пожар

Сильный ветер и засуха мешают усилиям пожарных по борьбе с огнем, который уже вынудил более двух тысяч жителей покинуть свои дома.

Разбушевавшееся стихия с большой скоростью продвигается на северо-восток Аризоны, сообщили представители пожарной охраны на пресс-конференции.

Также сообщается, что уже сгорели 24 строения и еще сотни находятся под риском уничтожения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лесные пожары 2020 года в американском штате Калифорния уничтожили 10−14% от общего числа существующих в мире гигантских секвой.