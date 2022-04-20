Лондон, , 17:55 — REGNUM Как сообщает издание Times, 28-летний центрфорвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Харри Кейн останется в команде, если «Ман Сити» сможет согласовать трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Гарри Кейн enviro warrior

По информации источника, в ближайшее летнее трансферное окно «шпоры» предпримут попытку подписать атакующего полузащитника «Брентфорда» Кристиана Эриксена и центрального полузащитника «Лестер Сити» Юри Тилеманса.

В текущем сезоне Харри Кейн принял участие в 31-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился двенадцатью забитыми мячами и восемью результативными передачами. В рамках Лиги Конференций УЕФА на счету нападающего 7 (6+1) очков по системе гол+пас в пяти встречах.