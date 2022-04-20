Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Президент США Джо Байден в рамках ежегодной встречи примет в Белом доме высших военных руководителей страны. Собрание приобретает особое значение на фоне новой фазы специальной военной операции России, передаёт 20 апреля Reuters.

Джо Байден Facebook.com/joebiden

Министр обороны США Ллойд Остин, председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и другие высокопоставленные военные руководители готовы обсудить «разнообразные темы», сообщил представитель совета национальной безопасности.

Байден и военное руководство встретятся в Западном крыле Белого дома, а позже в резиденции президента состоится ужин, в котором примут участие супруги приглашенных руководителей.

Отметим, что ежегодное совещание, посвященное вопросам военной политики, редко привлекает внимание прессы. Однако в этом году президент среди прочего может обсудить украинский конфликт.