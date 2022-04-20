Москва, 20 апреля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Олег Тиньков давно вне России, а теперь ещё и выставил себя за пределы русского народа: оскорбить народ и армию — это у нас не прощается, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 20 апреля, комментируя высказывания предпринимателя.

Tinkoff Bank Олег Тиньков

Как сообщалось ранее, Тиньков, основатель и бывший глава банка «Тинькофф» (по некоторым данным, сохраняющий за ним контроль), находящийся на Западе, выступил с оскорбительными заявлениями сначала о российской армии, а потом и о гражданах, поддерживающих военную спецоперацию России.

В руководстве банка заявили, что слова Тинькова являются его личным мнением, банк работает в интересах миллионов клиентов, а экс-владелец якобы не принимает участия в принятии решений в финансовой организации.

«Золотой телец, как мы в последние дни имеем возможность всё чаще убеждаться, проделал чудовищную работу с мозгами тех, кто ему в нашей стране поддался. Заявление самого Олега Тинькова безобразно, по его поводу можно сказать немало резких слов, что люди совершенно правильно и делают, но я остановлюсь в его части на другом. Тиньков и ему подобные серьёзно думают, что богатые люди умнее тех, кто не сделал деланье денег смыслом своей жизни. И уж тем более, они умнее тех, кто сохранил верность своей профессии в условиях, когда за соответствующую профессиональную деятельность государство перестало платить достойную заработную плату. Тиньков давно вне России, а теперь ещё и выставил себя за пределы русского народа: оскорбить народ и армию — это у нас не прощается. Так и умрёт отщепенцем.

Что же до «Тинькофф-банка» (обратите внимание, как давно проявилось моральное уродство Тинькова, готового ради прибыли на западный манер уродовать свою русскую фамилию), то тут тоже налицо полное непонимание положения, в котором они оказались, полная неадекватность их персонала, занимающегося связями с общественностью. Они пытаются что-то там мычать по поводу «личного мнения» и «неучастия» Олега Тинькова в «принятии решений в компаниях группы». Может быть, так оно и есть, но вы на вывеску свою посмотрите! Чьё там имя-то!

Единственное, что может спасти «Тинькофф-банк», чьи акции в цене падают катастрофически, — это быстрая смена названия. Ещё и деньги смогут на этом вернуть.

А имя морального урода по фамилии Тиньков — это теперь в России что-то типа каинова клейма», — отметил Михаил Демурин.