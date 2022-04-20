Бишкек, 20 апреля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Теперь денежные переводы в Киргизии можно получить только в национальной валюте или в валюте страны, из которой были отправлены деньги. Об этом сообщили в Национальном банке республики.

Денежные переводы

«Если денежный перевод отправляется из России, он должен быть выдан получателю только в российских рублях, если из Казахстана — только в казахских тенге, если из другой страны — в киргизских сомах по курсу коммерческого банка», — пояснили в НБКР.

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Финансовый регулятор объясняет нововведение желанием минимизировать неблагоприятные последствия оттока наличных долларов США за пределы страны.

«За последнее время резко увеличились объемы денежных переводов, которые поступают в долларах США из России и Казахстана. При этом клиенты просят выдать перевод в валюте перевода, то есть в наличных долларах США», — сетуют в Нацбанке.

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