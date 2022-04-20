Париж, , 16:08 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал ход выборов в стране, сообщает Le Parisien.

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан (сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference

«Франция окажется в изоляции ещё до лета, если будет избрана Ле Пен», — заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В интервью Ouest France министр отметил, что в случае избрания кандидата от партии «Национальное объединение» пострадают дипломатические отношения.

«До лета Франция будет изолирована, ослаблена в Европе, которая сама будет ослаблена и разделены позиционированием Франции», — уверяет Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский в интервью BFM TV сделал заявление о ходе выборов во Франции.

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