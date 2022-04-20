Брянск, 20 апреля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Двух курьеров, подготовивших несколько тайников с наркотиками, отправил за решётку суд в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

На скамье подсудимых оказались местные жители 44 и 45 лет, ранее уже судимые за преступления с незаконным оборотом наркотиков. Злоумышленники приобрели сильнодействующее вещество, и разместили дозы в нескольких тайниках. Оперативники вовремя задержали преступников, до того, как наркотики не успели забрать «клиенты».

Суд приговорил одного мужчину к 11 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии особого режима, второго отправил в колонию строгого режима на 10 лет шесть месяцев.

Приговор ещё не вступил в законную силу.