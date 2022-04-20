Никосия, 20 апреля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Ещё четверо российских граждан, включённых в санкционные списки ЕС, лишатся кипрских паспортов. Об этом заместитель официального представителя кипрского правительства Ниови Парисину сообщила 20 апреля в своём письменном заявлении.

Дмитрий Мозжухин Кипр. Лимассол

Она отметила, что Совет министров Кипра запустил процесс лишения гражданства в отношении четырёх человек, а также членов их семей.

«Это четыре новых человека, которые фигурируют в обновленном санкционном списке Еврокомиссии», — пояснила Парисину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Болгарии решили перестать выдавать паспорта иностранцам в обмен на крупные инвестиции в экономику страны.

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