Москва, , 15:16 — REGNUM По данным ФТС, доля Японии во внешнеторговом обороте России в 2021 году составила всего 2,5%, поэтому даже значительные изменения объемов импорта и экспорта в двусторонней торговле слабо влияют на общие внешнеторговые показатели России, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Резкий рост импорта Японии из России в 2021 году, скорее всего, связан в основном с ростом мировых цен на сырье, а также с постепенным восстановлением мировой экономики после спада в 2020 г. из-за пандемии.

В импорте Японии из РФ основную часть занимают энергоносители и сырье, включая металлы и древесину, Россия же из Японии импортирует в основном автомобили, продукцию машиностроения и электронику.

Среди импортируемых Японией из России товаров за 2021 финансовый год наибольший рост объемов наблюдается в таких позициях, как минеральное топливо (+86,2%), сырье (+ 78,9%), продовольствие (+59,7%).

За 2021 г. среднегодовая цена российской нефти Urals выросла на 65%, а глобальный индекс цен на продовольствие (ФАО) увеличился на 28,1%.

Однако в 2022 году Япония вводит ряд санкций в отношении России. В числе уже принятых санкций – намерение лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле (что позволяет применять более высокие пошлины), запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, люксовых автомобилей и предметов роскоши.

Под запрет попали автомобили дороже 6 млн иен (4,2 млн руб.). Премьер-министр Японии намерен сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности, поэтапно сокращать импорт угля.

Новый акет санкций затрагивает 38 товаров из РФ, в частности, запрет на импорт некоторых видов древесины (шпона, 60% которого импортируется из России, сосновой древесины, древесной щепы), алкоголя и некоторых видов машинного оборудования.

В то же время под санкции пока не попал импорт рыбы и морепродуктов, поскольку он имеет значимое влияние на местный рынок, правительство Японии не готово вводить эмбарго против ввоза угля из России, нет прямого запрета импорта и других энергоресурсов, также Япония пока не планирует выходить из «Сахалина-1».

То есть, хотя Япония в целом находится в русле западной санкционной политики, она делает это с оглядкой на собственные экономические интересы.

Однако даже без прямых запретов многие японские производители автомобилей и электроники заявляли о приостановке работы с Россией, возможно, опасаясь вторичных санкций, проблем с логистикой и расчетами.

Таким образом, можно ожидать сокращения товарооборота между странами или, по крайней мере, резкого замедления его роста», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт японских товаров вырос на 37,4%, а импорт из России — на 68,5%. В частности, на 21,6% вырос экспорт японских автомобилей в Россию и на 49,9% — импорт из России энергоносителей.

Читайте также: Импорт из России в Японию увеличился на 68,5% за год