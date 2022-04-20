Москва, 20 апреля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. По данным ФТС, доля Японии во внешнеторговом обороте России в 2021 году составила всего 2,5%, поэтому даже значительные изменения объемов импорта и экспорта в двусторонней торговле слабо влияют на общие внешнеторговые показатели России, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Резкий рост импорта Японии из России в 2021 году, скорее всего, связан в основном с ростом мировых цен на сырье, а также с постепенным восстановлением мировой экономики после спада в 2020 г. из-за пандемии.

В импорте Японии из РФ основную часть занимают энергоносители и сырье, включая металлы и древесину, Россия же из Японии импортирует в основном автомобили, продукцию машиностроения и электронику.

Среди импортируемых Японией из России товаров за 2021 финансовый год наибольший рост объемов наблюдается в таких позициях, как минеральное топливо (+86,2%), сырье (+ 78,9%), продовольствие (+59,7%).

За 2021 г. среднегодовая цена российской нефти Urals выросла на 65%, а глобальный индекс цен на продовольствие (ФАО) увеличился на 28,1%.

Однако в 2022 году Япония вводит ряд санкций в отношении России. В числе уже принятых санкций – намерение лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле (что позволяет применять более высокие пошлины), запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, люксовых автомобилей и предметов роскоши.

Под запрет попали автомобили дороже 6 млн иен (4,2 млн руб.). Премьер-министр Японии намерен сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности, поэтапно сокращать импорт угля.

Новый акет санкций затрагивает 38 товаров из РФ, в частности, запрет на импорт некоторых видов древесины (шпона, 60% которого импортируется из России, сосновой древесины, древесной щепы), алкоголя и некоторых видов машинного оборудования.

В то же время под санкции пока не попал импорт рыбы и морепродуктов, поскольку он имеет значимое влияние на местный рынок, правительство Японии не готово вводить эмбарго против ввоза угля из России, нет прямого запрета импорта и других энергоресурсов, также Япония пока не планирует выходить из «Сахалина-1».

То есть, хотя Япония в целом находится в русле западной санкционной политики, она делает это с оглядкой на собственные экономические интересы.

Однако даже без прямых запретов многие японские производители автомобилей и электроники заявляли о приостановке работы с Россией, возможно, опасаясь вторичных санкций, проблем с логистикой и расчетами.

Таким образом, можно ожидать сокращения товарооборота между странами или, по крайней мере, резкого замедления его роста», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт японских товаров вырос на 37,4%, а импорт из России — на 68,5%. В частности, на 21,6% вырос экспорт японских автомобилей в Россию и на 49,9% — импорт из России энергоносителей.

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