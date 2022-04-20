Курск, 20 апреля 2022, 15:05 — REGNUM Из Курской области в общий центр сбора в Белгородской области 19 апреля отправлено 12 тонн гуманитарного груза для мирных жителей приграничных районов Украины, сообщила пресс-служба областной администрации.
Груз распределён по двум машинам — в основном, это питьевая вода и продукты первой необходимости.
Всего было собрано более 100 тонн груза. Сбор гуманитарной помощи на базе Аварийно-спасательной службы продолжается. Продукты, предметы первой необходимости и сезонную одежду распределяют по пунктам временного размещения согласно заявкам, а также передают конвоем жителям приграничных районов Украины.