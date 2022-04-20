Регионам России напомнили о праве продлить майские праздники
Москва, 20 апреля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Идея о продлении майских праздников в 2022 году не нашла поддержки в правительстве, однако такое решение можно принять на уровне регионов. Об этом вице-спикер Госдумы России Владислав Даванков («Новые люди») заявил 20 апреля журналистам.
Ранее парламентарий предложил объявить выходными днями всю первую декаду мая, жители России, по мнению Даванкова, смогли бы посвятить эти дни общению друг с другом и работе в садах.
«Буквально накануне получили ответ от правительства — в рамках федерального предложения они это не видят, видят, что каждый регион в праве продлять праздники (самостоятельно)», — сказал парламентарий.
Даванков добавил, что депутаты намерены попросить руководителей регионов продлить праздники там, где это актуально.
По словам главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова (ЛДПР), на рассмотрении нижней палаты парламента нет законопроекта о продлении майских праздников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее майские праздники продлевались из-за санитарно-эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса.
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