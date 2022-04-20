Москва, 20 апреля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Ситуация, при которой компьютерные игры становятся более востребованы, чем книги и музыка, настораживает. Об этом 20 апреля заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Это настораживает, что игры более востребованы, чем книги и музыка», — сказал российский лидер.

Также Путин, комментируя слова одного из юных программистов, спросил, какие тот делает игры — развлекательные или познавательные.

«В целом, конечно, востребованы все-таки больше какие-то познавательные вещи, которые развивают человека, развивают его интеллект, чтобы все были такими умными, как ты», — подчеркнул президент РФ, уточнив, что такого рода игры можно создавать, к примеру, про историю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе третьего очного заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» отметил эффективность ее работы.