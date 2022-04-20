Кишинёв, 20 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. 43,6% жителей Молдавии считают, что вооружённый конфликт на Украине начался из-за политики НАТО и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведённого компанией Imas, сообщает «АиФ в Молдове».

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

Согласно данным исследования, Россию виновной назвали 41,6% респондентов. Еще 7% считают, что ответственность лежит на обеих сторонах.

На вопрос о том, нужно ли Западу помогать Украине, 46% опрошенных ответили, что не нужно. 36% участников опроса считают, что достаточно поставлять оружие, а 11% — за вмешательство НАТО и Евросоюза в конфликт.

Опрос проходил с 4 по 18 апреля. В нём участвовали 1109 человек. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Напомним, власти Молдавии о нейтральной позиции заявили с начала Россией спецоперации по денацификации Украины. При этом в стране запретили ретрансляцию новостей российских каналов, а русскоязычные каналы штрафуют за «необъективное» освещение конфликта на Украине.