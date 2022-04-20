Путин заявил об эффективности работы АНО «Россия – страна возможностей»
Москва, 20 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе третьего очного заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», которое проходит 20 апреля под председательством российского лидера, отметил эффективность ее работы, передает корреспондент ИА REGNUM.
Президент России высоко оценил результаты работы платформы и отметил важность непосредственного участия выпускников проектов в ее развитии. В число таковых входят школьники, студенты, врачи, ученые, учителя, управленцы, волонтеры и предприниматели.
Также в заседании принимают участие члены наблюдательного совета, а также участники проектов и конкурсов платформы. Модератором выступает генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, который рассказал об итогах работы платформы, достигнутых за четыре года с момента создания организации.
Отметим, АНО «Россия – страна возможностей» была создана Указом Президента России 22 мая 2018 года. За четыре года сделано уже многое: участниками конкурсов, проектов и олимпиад стали около 10,5 миллионов человек из 85 регионов России и 150 стран мира. В 2021 году к платформе «Россия – страна возможностей» присоединились 4,7 млн россиян, было запущено шесть новых проектов для ИТ-специалистов, студентов, добровольцев и педагогов, каждый из которых предоставил новые возможности для развития.