Каракас, , 14:35 — REGNUM Власти Венесуэлы арестовали 19 апреля 72-летнюю женщину и её сына за публикацию в Tik-Tok видеоролика с насмешками над президентом Николасом Мадуро. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Николас Мадуро 1big.ru

Задержанным были предъявлены обвинения в «возбуждении ненависти». Кроме того, пенсионерку вынудили публично извиниться за публикацию. Для этого видеоролик с извинениями был загружен в аккаунт генерального прокурора Тарека Сааба, который ранее обвинил задержанных в «подстрекательстве к убийству».

В скандальном ролике женщина снимала приготовление традиционного блюда венесуэльской кухни, заменяя названия ингредиентов именами политиков, в том числе жены Мадуро: «Берем Уго Чавеса, берем вдову Силию Флорес».

Закадровый голос спрашивает: «Но ведь она всё ещё не вдова?».

«Но ведь это то, чего мы все хотим», — отвечает пенсионерка.

После публикации женщина добровольно сдалась полиции, испугавшись, что её сын может стать жертвой расправы со стороны силовиков. Тем не менее, сын также был арестован.

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