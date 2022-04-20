Лондон, , 14:23 — REGNUM Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа потребовали немедленно освободить его. Они собрались возле здания суда в Лондоне, где 20 апреля рассматривалась его экстрадиция в США.

Джулиан Ассанж Cancillería del Ecuador

Участники манифестации держали плакаты с требованиями не выдавать Ассанжа Соединённым Штатам, освободить его, а также «посадить военных преступников». Также они объявили о смерти «британской справедливости» и о том, что заниматься журналистикой — не преступление.

«Сегодняшний суд — это цирк. Если Ассанж будет выдан в США, это значит, что любого журналиста могут посадить за его работу», — приводит РИА Новости слова одного из активистов, =одетого в судейскую мантию.

Как сообщало ИА REGNUM, Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Там ему грозит 175 лет тюрьмы.

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