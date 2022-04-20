Стокгольм, 20 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Уже 57% жителей Швеции хотят, чтобы их страна подала заявку на вступление в НАТО, что на шесть процентных пунктов выше, чем в прошлом месяце. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Demoskop, опубликованные 20 апреля газетой Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Прежде всего, опрос показывает явные изменения среди избирателей, голосующих за «Социал-демократов». Среди них процент сторонников вступления в НАТО за месяц увеличился с 29 до 41%. Это связано с тем, что сама партия «Социал-демократов» постепенно начинает менять свою позицию по этому вопросу.

Аналогичную тенденцию можно увидеть и среди сторонников «Шведских демократов», хотя и не такую выраженную. 65% респондентов, голосующих за партию, хотят, чтобы Швеция вошла в НАТО.

В опросе Aftonbladet/Demoskop, проведенном в период с 14 по 19 апреля, приняли участие 1 177 человек.