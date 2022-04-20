Коста-Рика, 20 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Правительственный совет Коста-Рики 19 апреля постановил создать группу для постоянного мониторинга кибератак после того, как хакеры из группы Conti взломали сервера министерства финансов. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Коста-Рика

Злоумышленники совершили атаку на сервера министерства в ночь на 18 апреля. Им удалось похитить более терабайта баз данных, переписок и внутренних документов. Сразу после атаки Conti опубликовали заявление, в котором пообещали раскрыть «тайны министерства», так как «министр не может сам объяснить налогоплательщикам, что происходит». В обмен на молчание хакеры потребовали у правительства 10 миллионов долларов.

В ответ на это правительство Коста-Рики приняло меры по предотвращению подобных утечек в будущем, а также порекомендовало частным компаниям усилить меры предосторожности. Хакеры, в свою очередь, обещали не останавливаться на данных одного министерства. Свои обещания они подкрепили публикацией в Твиттере информации из десяти украденных документов.