София, , 14:04 — REGNUM Около 25,2% жителей Болгарии считают, что прибывающие в страну беженцы с Украины представляют угрозу для болгарской национальной безопасности. Об этом со ссылкой на исследование организации Gallup International Balkan сообщает БТВ.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

Опрос проводился в стране с 31 марта по 8 апреля нынешнего года среди 809 жителей Болгарии, представляющих основные социальные группы населения.

По данным социологов, многие опрошенные опасаются повышения уровня безработицы и роста инфляции из-за наплыва переселенцев. При этом каждый второй из указанных «скептиков» боится проникновения на болгарскую территорию украинских националистов.

Согласно официальной информации, с 24 февраля нынешнего года в Болгарию прибыли около 250 тыс. граждан Украины. Из них статус беженца в стране получили 74 тыс. человек.