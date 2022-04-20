Москва, 20 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала соглашение между правительством России и правительством Узбекистан о порядке пребывания граждан на территориях двух стран, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Соглашение подписано 21 мая 2021 года в городе Москве и городе Ташкенте 17 июня 2021 года и предусматривает освобождение граждан государства одной стороны, временно пребывающих на территории государства другой стороны, от обязанности регистрации (постановки на учет по месту их пребывания) в компетентных органах принимающего государства в течение 15 дней с даты въезда.

«Реализация соглашения не приведет к снижению контроля в сфере миграции», — отметил замглавы МВД России Игорь Зубов в ходе дискуссии.

Аналогичный подход в настоящее время применяется по отношению к гражданам Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Армении и Киргизии. Узбекская сторона соглашение ратифицировала.