Москва, 20 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Рубль укрепил позиции на торгах 19 апреля и сохраняет восходящий уклон в ходе сессии 20 апреля, пытаясь продавить доллар под отметку 78 руб. впервые более чем за неделю, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

xspline Рубли

«Котировки продолжают плавно развивать нисходящий импульс после безуспешной попытки прорваться через 82 рублей.

Рубль продолжает игнорировать санкционные риски, которые продолжают заглушаться мерами Центробанка, принятыми во время агрессивной девальвации нашей валюты в ответ на начало спецоперации в Украине.

В плане послабления этих мер власти действуют мягко и осторожно, что обеспечивает устойчивые позиции рубля несмотря на подготовку уже шестого пакета санкций со стороны ЕС. К слову, «россиянин» остался равнодушным к недавнему шагу ЦБ по облегчению валютного контроля.

Похоже, даже грядущее снижение ставки в рамках заседания ЦБ РФ на следующей неделе во многом уже учтено в ценах, тогда как нефть, которая сейчас идет своим путем, по-прежнему не оказывает былого влияния на формирование курса рубля.

В краткосрочной перспективе доллар/рубль может показать еще более глубокую просадку и дойти до 75 руб. или даже ниже.

Но котировки вряд ли смогут задержаться в районе этой планки надолго и в конечном итоге вернутся выше водораздела 80 руб., который лишь временно выполняет функцию сопротивления», — считает эксперт.

Читайте также: Курс доллара на Мосбирже снизился до 77,92 рубля