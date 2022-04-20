Луганск, 20 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Подразделения вооруженных сил Украины покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска в Донбассе, сообщает 20 апреля Луганскинформцентр в телеграм-канале.

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«По имеющийся в настоящее время информации, очень много украинских войск в эти минуты покидают так называемый треугольник (район Рубежного Северодонецка — Лисичанска)», — пишет издание.

По словам военнослужащего ЛНР, находящегося в зоне боевых действий у Рубежного, отступающих ждет «много сюрпризов» в других местах и они об этом знают. Военный предположил, что по этой причине будет происходить дальнейшая массовая сдача в руки миротворческих сил.