Москва, 20 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Российская премьера «Истории гражданской войны» состоится 22 апреля в рамках проекта «КАРО. Арт» в Москве. В год столетия фильма «История гражданской войны» найденный и отреставрированный шедевр озаглавит новую страницу в изучении творчества культового советского документалиста Дзиги Вертова. Российским зрителям первыми повезет увидеть отреставрированный фильм, озвученный дуэтом виртуозов The Anvil Orchestra 22 апреля. А после показа состоится его обсуждение с вернувшим фильм к жизни историком кино Николаем Изволовым и Сергеем Соловьевым, кандидатом философских наук, главным специалистом Российского государственного архива социально-политической истории, ведущим научным сотрудником факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова и ведущим программы «Наблюдатель» на телеканале «Культура».

Кадр из документального фильма Дзиги Вертова «История гражданской войны»

Показ состоится при поддержке Музея кино, Госфильмофонда России и Российского государственного архива кинофотодокументов.