Стокгольм, , 13:10 — REGNUM Рост процентных ставок в Швеции может ударить по сильно закредитованным домохозяйствам с ипотечными кредитами. К такому выводу пришла Финансовая инспекция Швеции в своем отчете от 20 апреля, передает телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция Natalia Semenova

В то же время в ведомстве предупреждают о резком падении цен на жилье.

«Теперь у нас может произойти сдвиг в формировании основных факторов, которые могут повлиять на цены на жилье вниз, потенциально они резко упадут вниз», — рассказал журналистам генеральный директор Финансовой инспекции Швеции Эрик Теден.

По данным ведомства, более высокие цены на продукты питания и инфляционные риски являются ключевыми факторами, которые сделают ипотечные кредиты в Швеции еще дороже. В Финансовой инспекции также уточнили, что прошлом году новые ипотечные заемщики взяли на 12% больше кредитов по сравнению с 2020 годом.