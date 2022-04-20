Москва, 20 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Венок к могиле Неизвестного солдата возложил премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с визитом в Москве. Об этом сообщает 20 апреля пресс-служба армянского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Караул у Могилы Неизвестного Солдата

С премьер-министром у памятника находились члены армянской правительственной делегации. Во время официальной церемонии прозвучал гимн Армении, почетный караул прошёл торжественным маршем

«Двадцатого апреля Пашинян посетил в Москве Александровский сад, где возложил венок к могиле Неизвестного солдата и воздал дань уважения», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Пашинян прибыл в Москву с визитом 19 апреля. В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным он заявил, что Россия играет «ключевую роль» в вопросе обеспечения безопасности в Закавказье.

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