Донецк, 20 апреля 2022, 12:38 — REGNUM В разрушенном в результате боевых действий Мариуполе разбирают завалы. Об этом 20 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Работы проводят сотрудники МЧС, коммунальных служб, а также местные жители, подключившиеся к уборке территорий.
«Практически возле каждого дома можно увидеть людей убирающих осколки стекла, с помощью спецтехники разбираются завалы разбитых домов и вывозится мусор», — рассказали в штабе.
Отмечается, что на городских улицах с каждым днём появляется всё больше людей.