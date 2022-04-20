Москва, 20 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Загрузка многих европейских предприятий может упасть до 60-70%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил директор Центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий. Так он прокомментировал решение Всемирного банка понизить прогноз по росту мировой экономики в 2022 году до 3,2%.

Рост

«Исходный прогноз Всемирного банка был крайне оптимистичным и базировался на росте мировой экономики в 2021 году на 5,5%. Но тогда сработал эффект постковидного отскока. Однако нет никаких оснований переносить ожидания и тенденции 2021 года на 2022 год. Во-первых, эффект отскока уже иссяк, во-вторых, возник новый шок в лице санкций, — сказал Балацкий. — Чтобы осознать масштаб «российского» фактора, следует учесть, что его торговый оборот в 2021 году составлял примерно 0,8% от мирового ВВП. Иными словами, если полностью блокировать внешнюю торговлю России, то уже только это приведет к торможению мировой экономики почти на 1%. Скорее всего, этого не случится, и внешний оборот России не упадет до нуля. Однако даже если он уменьшится вдвое (а это весьма вероятно!), то 0,4% надо вычитать из роста мирового ВВП».

При этом, как отметил эксперт, пока невозможно сказать, как скажутся недопоставки российских углеводородов на промышленности Европы.

«Не исключено, что может возникнуть эффект мультипликатора, когда загрузка многих европейских предприятий упадет до 60-70%. Поэтому прогноз роста мирового ВВП на 1,5% в 2022 году можно считать более реалистичным, чем на 3,2%», — сказал Балацкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году рост мировой экономики окажется ниже 3%.