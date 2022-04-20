София, , 12:24 — REGNUM Руководство крупнейшей болгарской компании по распределению природного газа – «Булгаргаз» — потребовало повышения цены на соответствующий вид энергоносителей на 5,3 процентов. Об этом 20 апреля сообщает софийское экономическое издание Investor. bg.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, подобная инициатива связана с изменениями ситуации на европейском рынке топлива. Как утверждают эксперты «Булгаргаза», с 1 мая нынешнего года тарифы на газ в Болгарии должны быть увеличены до 150 левов ($83) за мегаватт-час.

В настоящее время требование компании рассматривается на специальном заседании Комиссии по энергетике и водным ресурсам Болгарии (КЭВР). Предполагается, что государственный регулятор одобрит указанное подорожание.

Напомним, с 1 апреля цена на газ в стране выросла на 25%.