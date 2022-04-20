Москва, 20 апреля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Сегодня, 20 апреля, на торгах Московской биржи, по данным на 11.30 по мск, курс доллара снижался на 55 копеек, до 77,92 рубля. Это произошло впервые с 11 апреля 2022 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По данным Мосбиржи, курс европейской валюты опускался на 24 копейки, до 83,85 рубля.

Эксперты ожидали сегодня торговлю доллара в ценовом диапазоне 78-82 рублей.

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