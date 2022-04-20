Москва, 20 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Если в январе и феврале 2022 года экономика Китая показала неплохие результаты, то в марте обстановка резко ухудшилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил профессор ВШЭ Сергей Цыплаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Темпы роста экономики Китая начали снижаться еще во втором полугодии 2021 года. В IV квартале темп прироста ВВП снизился до 4%, — сказал Цыплаков. — В декабре прошлого года Центральное экономическое совещание констатировало, что экономика столкнулась с сильным давлением в трех областях – сокращение спроса, удар по снабжению, ослабление ожиданий, а внешние условия, в которых находится Китай, становятся все более сложными и неопределенными. При подготовке макроэкономического прогноза на 2022 год в Китае исходили из того, что показатели экономического роста в I и II кварталах будут относительно низкими, но во втором полугодии ситуация должна выправиться. На сессии ВСНП в марте годовой показатель прироста ВВП был определен на уровне «около 5,5%». В то же время руководство понимало, и премьер Ли Кэцян прямо сказал об этом, что достижение утвержденного ориентира экономического роста возможно «только ценой огромных и тяжелых усилий».

На практике, как пояснил профессор, всё вышло еще сложнее, чем планировалось.

«Если в январе и феврале экономика показала неплохие результаты, то в марте обстановка резко ухудшилась. Вмешался коронавирус, — сказал Цыплаков. — В условиях общего ужесточения карантинных мер под ударом оказались многие важные отрасли, прежде всего сфера услуг, было затруднено функционирование отраслевых и логистических цепочек снабжения. Дополнительные сложности возникли также из-за резкого роста цен на энергоносители, металлы, продовольственные товары, обусловленного нарастанием геополитической напряженности в мире. Объемы потребления в годовом исчислении уменьшились на 3,5%, снизились приросты инвестиций в основной капитал и динамика промышленного производства, возросла степень охлаждения рынка недвижимости, вырос уровень зарегистрированной безработицы в городах. В апреле давление коронавирусной волны сохранялось: Шанхай с населением в 25 млн человек уже три недели находится в условиях локдауна».

Цыплаков констатировал, что локдаунами различной степени жесткости затронуто 70 из 100 крупнейших городов Китая.

«Таким образом, можно говорить о том, что давление на экономический рост во II квартале нынешнего года, скорее всего, сохранится», — подытожил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, китайская экономика продолжает замедляться, но медленнее, чем предполагалось.