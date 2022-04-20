Москва, 20 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Власти Израиля подтвердили готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

«Конечно. Но опять же они (Путин и Зеленский) должны принять соответствующее решение», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По его словам, Израиль посчитал бы «большой честью» проведение возможных переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.