Москва, 20 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в России вошло в состав делегации Индонезии на VII Межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Индонезией и Белоруссией, сообщили в индонезийском посольстве в Москве.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

Встречу возглавили генеральный директор по делам Америки и Европы министерства иностранных дел Индонезии Нгурах Сваджая и заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере экономики, торговли, инвестиций, науки, технологий, образования, культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди рассказала о трех стратегиях по борьбе с пытками.