Кишинёв, 20 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица планирует на этой неделе обратиться к парламенту республики с предложением продлить действие режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране. Об этом она сообщила, как предаёт 20 апреля телеканал Accent TV, на встрече с местными властями Чимишлийского района.

Privesc.Eu Moldova Наталья Гаврилица

«Мы отправимся в парламент, чтобы продлить чрезвычайное положение. Ситуация нестабильная, начали усиливаться бои на Украине», — сказала глава молдавского правительства.

Она отметила, что текущая ситуация в Молдавии может ухудшиться. Ожидается новая волна беженцев с Украины. Кроме того, неизвестно, как Газпром отреагирует на невыполнение молдавской стороной обязательства провести аудит многолетнего долга за поставленный газ и предоставить график его погашения.

Напомним, режим ЧП в Молдавии ввели 24 февраля на 60 дней. Режим предусматривает особый контроль на границе, а также запрет на массовые мероприятия.