Нью-Дели, 20 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Российское оружие превосходит эквиваленты простотой, стоимостью и надёжностью. Об этом заявил генерал-майор армии Индии в отставке П. К. Сехгал.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Он рассказал, что индийские войска привыкли к российским системам вооружения.

«Они намного дешевле, чем эквивалентный вариант из западного мира, — приводит слова военного эксперта РИА Новости. — Российское оружие гораздо надежнее и не выходит из строя в последнюю минуту».

Генерал отметил, что западное оружие является слишком сложным и часто подводит. Он напомнил, что Индия «уверенно эксплуатирует российское оружие» последние 60 лет.