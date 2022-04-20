Москва, , 10:36 — REGNUM Российские военные уничтожили ещё шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 20 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Беспилотник U.S. Air Force

Он уточнил, что дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково и Покровское.

«Также в районах Донецкое и Скилеватое сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У», — добавил представитель оборонного ведомства.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолётов, 496 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2388 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1029 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2232 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля.