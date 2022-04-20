Москва, , 10:35 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили высокоточными ракетными ударами в районах Нововоронцовка и Кислевка до 40 киевских боевиков и семь единиц военной техники. Об этом 20 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

Как отметил официальный представитель Минобороны РФ, спецоперация Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины продолжается.

«В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Кислевка уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-начальник Объдинённого штатба вооружённых сил Грузии времён перезидентства Михаила Саакашвили генерал Гиги Каландадзе инструктирует украинских военных.