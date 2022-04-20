Москва, 20 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Акция протеста против антироссийской политики Европейского союза прошла в Москве возле здания представительства ЕС. Об этом сообщает 20 апреля РИА Новости.

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier Флаги Евросоюза

В акции приняли участие члены общественной организации «Офицеры России». Мероприятие приурочено к высылке из России 18 европейских дипломатов. Так Москва отреагировала на недружественные высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Именно ЕС, как считают манифестанты, сооружал и подстрекал украинский нацизм. На его руках — кровь мирных жителей Донбасса и Украины.

По словам участника акции, полковника запаса Константина Кутуева, ЕС с одной стороны требует прекращения конфликта на Украине, а с другой — поставляет Киеву вооружение и живую силу. Иностранные наёмники и инструкторы уже восемь лет тренируют ВСУ на полигонах.

«Представители спецслужб европейских стран обучают СБУ и ГУР Украины проведению диверсионной работы, в том числе против мирных украинцев, а также жителей Донбасса», – добавил Кутуев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее словацкий политолог Эдуард Хмелар заявил, что поставки Киеву оружия означают опосредованное участие в боевых действиях на Украине. Этим занимаются США.

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