Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Из-за приостановки работы ряда иностранных предприятий и магазинов в Ростове-на-Дону в состоянии простая находятся 1 217 человек. Об этом говорится в докладе, который представит на 11-м заседании муниципального парламента заместитель главы администрации города по экономике Сергей Заревский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В первом квартале 2022 года в Ростовстат сведения в отношении предприятий, допустивших задолженность по заработной плате в условиях внешнего санкционного давления, не поступали.

«Сведения о численности работников предприятий, приостановивших работу в связи с введением санкций, предоставили девять организаций. В соответствии с законодательством 1 217 работникам оплачивается время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере не менее двух третей тарифной ставки, должностного оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя», — сказано в докладе, опубликованном на сайте городской администрации.

ИА REGNUM сообщало, что в марте 2022 года донской губернатор Василий Голубев заявил, что зарубежные компании, которые работают в Ростовской области, пока не заявляли о прекращении своей деятельности на Дону. Некоторые из них замедлили динамику, связанную с инвестиционным развитием. Однако большинство готово продолжать работать в Ростовской области.

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