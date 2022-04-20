Луганск, , 10:16 — REGNUM В ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) за прошедшие сутки киевские боевики потеряли убитыми 165 человек личного состава. Об этом 20 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 165 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что также за это время украинские вооруженные формирования потеряли 11 единиц бронетехники и пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с момента начала эскалации ситуации на востоке Украины вооруженные украинские формирования выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в общей сложности почти 22 тыс. боеприпасов.