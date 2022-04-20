Брянск, 20 апреля 2022, 10:16 — REGNUM Бойцов-росгвардейцев, вернувшихся из служебной командировки на Украину, встретили 20 апреля в Брянске, сообщил в социальных сетях губернатор Александр Богомаз.
По словам главы региона, сотрудники национальной гвардии обеспечивали общественную безопасность и охрану правопорядка, защищали мирных граждан от преступных посягательств и мародерства в населённых пунктах, освобожденных от националистических вооружённых формирований.
Служебная командировка бойцов спецподразделений длилась почти два месяца.