Брянск, 20 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Бойцов-росгвардейцев, вернувшихся из служебной командировки на Украину, встретили 20 апреля в Брянске, сообщил в социальных сетях губернатор Александр Богомаз.

Телеграм-канал Александра Богомаза Бойцы Росгвардии

По словам главы региона, сотрудники национальной гвардии обеспечивали общественную безопасность и охрану правопорядка, защищали мирных граждан от преступных посягательств и мародерства в населённых пунктах, освобожденных от националистических вооружённых формирований.

«Самое главное, что все вернулись домой. Благодарю за ваш профессионализм, мужество и героизм! Мы вас ценим, уважаем и гордимся!», — поблагодарил бойцов губернатор.

Служебная командировка бойцов спецподразделений длилась почти два месяца.