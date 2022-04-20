Баку, 20 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Ожидаемый рост экономки Азербайджана в 2022 году, по расчётам специалистов Международного валютного фонда (МВФ), составляет 2,8%. Об этом говорится в отчёте, обнародованном на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

В дальнейшем в МВФ прогнозируют снижение темпов роста экономики республики. В 2023 году ожидается 2,6%, а к 2027 году — 2,5%.

Инфляция в 2022 году в Азербайджане, по прогнозу от МВФ, вырастет с 6,7% до 12,3%. К 2027 году ожидается, что она снизится до 4%.

Стоит отметить, что, согласно прогнозу министерства экономики Азербайджана, рост ВВП республики в 2022 году составит 3,9%. В Азиатском банке развития заявили, что этот показатель ожидается на уровне 3,7%, в Международном банке — на уровне 2,7%.