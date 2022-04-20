Москва, 20 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила расследовать фейк о возможном применении Россией ядерного оружия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

В эфире радиостанции Sputnik она обратила внимание, что ряд телеграм-каналов неверно передали фрагмент интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, посвящённый ядерному оружию.

По словам Захаровой, в России есть законы, которые позволяют правоохранительным органам подключиться к этой истории, когда была распространена дезинформация о якобы возможности использования РФ ядерного оружия.

«Эти материалы кто-то продумывал, эту концепцию кто-то разрабатывал. Мне кажется, очень было бы правильно и своевременно пройтись по всей цепочке», — сказала Захарова.