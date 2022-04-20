Пучеж, Ивановская область, 20 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Житель Пучежа Ивановской области, обвиняемый в убийстве учительницы, арестован по решению суда 19 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По версии следствия, 18-летний обвиняемый, выпускник местной коррекционной школы, распивал спиртные напитки. После этого, вечером 17 апреля, он пошёл домой к своей бывшей учительнице. Она находилась дома одна, открыла ему дверь.

«В ходе разговора, без какого-либо повода, он напал на нее, стал наносить ей телесные повреждения, после чего, вооружившись ножом, нанес потерпевшей множественные (не менее 12) удары в область лица, шеи и груди. От полученных повреждений женщина скончалась на месте», — уточнили в СК.

Мужчина был задержан, ему предъявили обвинение. Сам он на камеру показал следователям, как совершил убийство женщины.

Пучежский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.