Буэнос-Айрес, , 09:42 — REGNUM В Аргентине сто лет спустя начался суд по делу о массовом убийстве представителей коренных народов на территории современной провинции Чако в 1924 году. Об этом сообщает телеканал France 24.

Суд Pixabay.com

Отмечается, что это первый судебный процесс по расследованию систематических преследований коренных народов в Аргентине. Истцом по делу выступает секретариат по правам человека провинции Чако.

«Мы докажем конкретно и убедительно, кто причастен к этому геноциду и кто несёт ответственность за него», — заявил федеральный прокурор Федерико Гарниэль.

Уточняется, что суд по установлению правды о массовом убийстве в Напальпи начался в Ресистенсии 19 апреля. Также сообщается, что массовое убийство представителей коренных народов Чако в 1924 году будет рассматриваться как «преступление против человечности».

В 2018 году дело о массовом убийстве в Напальпи было объявлено преступлением против человечности и, следовательно, не подлежит сроку давности. Однако, поскольку обвиняемых уже нет в живых, судебный процесс проводится для «установления истины», цель которого заключается в расследовании, выяснении и освещении этого эпизода в целях возмещения ущерба жертвам, их семьям и общинам.

Напомним, массовое убийство произошло 19 июля 1924 года возле индейского поселения Напальпи. Полицейские и жандармы были отправлены в деревню для подавления протестов представителей коренных народов, которых принуждали к полурабскому труду. Были убиты сотни представителей индейских народов тоба и мокови.