Сеул, 20 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. С 20 по 22 апреля избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетит южные регионы страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление пресс-секретаря избранного главы государства Пэ Хён Чжин.

대한민국 대법원 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

По её словам, южнокорейский лидер посетит город Пусан, а также провинции Чолла-Намдо и Чолла-Пукто.

Ряд экспертов связывают визит Юн Сок Ëля в южные регионы страны с местными выборами, запланированными на июнь. Партия «Сила народа» выдвинула кандидатуру одного из ближайших соратников Юн Сок Ёля на пост мэра города Кванджу.

Известно, что это вторая поездка избранного главы государства по стране после объявления результатов президентских выборов. Ранее Юн Сок Ëль посетил город Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто.