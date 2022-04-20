Лондон, 20 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Российские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне. Об этом 20 апреля сообщает агентство Reuters.

Moldovanews.md Теннис

Уимблдонский турнир, проходящий в Англии, является одним из крупнейших теннисных турниров планеты. В 2022 году организаторы не допустят к участию в нём спортсменов из России.

Уточняется, что решение принял Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC). Он стал первой организаций, отказавшей гражданам России в допуске к соревнованиям.