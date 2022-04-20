Краснодар, 20 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Приговор в отношении директора государственного заповедника «Утриш» в Краснодарском крае и его сына по обвинению в мошенничестве и в халатности, приведшим к масштабному пожару в 2020 году, вынес суд 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Заповедник «Утриш» в Туапсинском районе Краснодарского края

Как установлено в суде, директор заповедника «Утриш» в августе 2020 года, несмотря на то, что на территории заповедника действовал самый высокой уровень пожарной опасности – V, не принял мер по ограничению нахождения людей в заповеднике, не обеспечил патрулирование его территории, не усилил посты в наиболее посещаемых отдыхающими местах. Инспекторы охраны территории заповедника, по поручению директора, были переведены на обеспечение деятельности коммерческого экскурсионного маршрута «Экскурсия по береговой линии заповедника», а от прямых обязанностей патрулирования территории — освобождены.

«В результате 24 августа 2020 года ввиду неосторожного обращения с огнем на территории государственного природного заповедника «Утриш» произошло возгорание, которое впоследствии распространилось на площади более 126 га, в результате которого произошла массовая гибель флоры», — уточнили в СК.

Ущерб от пожара, который бушевал несколько дней, оценивается в 988 миллионов рублей.

Также судом установлено, что директор заповедника в 2018 году принял на работу на должность водителя автомобиля своего сына, и одновременно, фиктивно, — на должность государственного инспектора отдела охраны территории специализированной государственной инспекции ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш» по внутреннему совместительству. Ему было незаконно выплачено 190 тысяч рублей в виде зарплаты.

Приговором суда директор заповедника осуждён на один год и два месяца лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей, его сыну назначено наказание в виде года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, оба фигуранта были взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.